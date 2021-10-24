В политических прогнозах на период с 2020 до 2050 года самые противоречивые данные аналитики представляют о России. По словам одних, за эти 30 лет она должна распасться на несколько государств, а другие пророчат ей удел сверхдержавы и сплошное преуспевание, пишет польское издание Polityka Wschodnia.

Распад, по мнению аналитиков, может произойти из-за демографических проблем и уменьшения населения, из-за влияния Китая и экономического кризиса, из-за желания регионов, расположенных за Уралом, получить независимость. Предполагается, что к середине текущего столетия Россия превратиться в государство с населением в 70 миллионов человек и при этом попросится в Европейский Союз.

Подъем России и даже возрождение Российской империи аналитики связывают с повышением цен на нефть, газ и другие природные ресурсы. По мнению автора, все подобные прогнозы важны для Польши, так как Варшаве необходимо строить стратегию развития на будущее.

Читатели польского издания в комментариях написали, что Запад уже несколько веков прогнозирует и распад, и исчезновение России. Однако, по мнению пользователей, гораздо быстрее может произойти очередной раздел Польши.