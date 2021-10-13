Украинский политолог Владимир Фесенко заявил, что Украине необходим «холодный мир» с Россией. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала UkrLife.

Согласно его сообщению, Киеву нужно понизить напряжение во взаимоотношениях с Россией, и осуществить это можно путём замораживания конфликта в Донбассе. Он указал, что это нельзя будет назвать потеплением или, тем более, возвращением к прежним отношениям. Последнее, как Фесенко уверен, в настоящее время невозможно.

Но можно достичь «холодного мира». Это позволит, к примеру, восстановить авиасообщение, или сделать другие шаги. В пример Фесенко привёл ситуацию с Грузией.

Так, в 2008 году был вооружённый конфликт в Южной Осетии. Грузия и Россия выступали по разные стороны этого конфликта. Но позже странам удалось восстановить свои экономические связи, кроме того, Грузия добилась «более мягких» отношений с Россией.

Недавно военный корреспондент Михаил Андроник заявил, что Киев готовит провокацию в Керченском проливе. Задействовать для этого планируется приобретенный у Британии ледокол James Clark Ross.