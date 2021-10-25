Вашингтон никогда и нигде не сумел подготовить хороших бойцов, хотя брался за это много раз. Ничего у него не получилось и на Украине, уверен политолог-востоковед Евгений Сатановский. Он считает, что американские инструкторы только навредили бойцам ВСУ.

По словам эксперта, Киев постоянно увеличивает численность своих Вооруженных сил, однако их эффективность падает. Связано это с американскими инструкторами, которые просто не умеют готовить солдат иностранных армий. Они доказали свою полную беспомощность в этом вопросе в Ираке и во Вьетнаме, в Афганистане и ряде других государств. Сейчас подтверждают ставший аксиомой факт и на Украине.

Эксперт также выразил сомнение в предоставлении Киевом достоверной информации о численности своих войск. По мнению Сатановского, она составляет больше чем 255 тысяч человек. В последнее время Киев заметно усилил активность на Донбассе, где регулярно увеличивает количество солдат. Сейчас там действуют диверсионные группы и авиационные бригады, бронетанковые подразделения и десантно-штурмовые батальоны.