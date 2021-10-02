Украина не имеет права требовать у Венгрии сохранить транзит газа через свою ГТС, уверен киевский политолог Юрий Романенко. В своем блоге на сайте «Гордон» он написал, что действия Будапешта стали первым, но далеко не последним горьким уроком для Киева.

По словам политолога, Киев почему-то считает, что ему все должны. Причем никаких оснований для этого нет, подобные мнения – это лишь фантазии. Венгрия покупает газ у России и ей совершенно все равно, каким образом он будет доставляться в страну. Украина в этом контракте вообще не причем.

Романенко также напомнил заявления экс-президента Петра Порошенко о том, что Украина сама разберется, на каком языке обучать своих граждан. Было это в 2018 году после появления закона об образовании, из-за которого пострадала венгерская община. Вполне вероятно, что контрактом на поставки газа в обход Украины действующий премьер-министр Венгрии нанес ответный удар.

По мнению эксперта, Украине просто необходимы подобные встряски. Она должна быть готова, что таких уроков еще будет очень много. Киеву пора слезать с газовой иглы. И если он этого не хочет понимать, ему объяснят посредством шоковой терапии.