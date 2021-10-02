Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
5
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украина не имеет права требовать у Венгрии сохранить транзит газа через свою ГТС, уверен киевский политолог Юрий Романенко. В своем блоге на сайте «Гордон» он написал, что действия Будапешта стали первым, но далеко не последним горьким уроком для Киева.

По словам политолога, Киев почему-то считает, что ему все должны. Причем никаких оснований для этого нет, подобные мнения – это лишь фантазии. Венгрия покупает газ у России и ей совершенно все равно, каким образом он будет доставляться в страну. Украина в этом контракте вообще не причем.

Романенко также напомнил заявления экс-президента Петра Порошенко о том, что Украина сама разберется, на каком языке обучать своих граждан. Было это в 2018 году после появления закона об образовании, из-за которого пострадала венгерская община. Вполне вероятно, что контрактом на поставки газа в обход Украины действующий премьер-министр Венгрии нанес ответный удар.

По мнению эксперта, Украине просто необходимы подобные встряски. Она должна быть готова, что таких уроков еще будет очень много. Киеву пора слезать с газовой иглы. И если он этого не хочет понимать, ему объяснят посредством шоковой терапии.

Вам может понравиться

В издании Baijiahao сравнили ядерную атаку Европы на Россию с ударом яйца о камень

Для сдерживания придуманной Соединенными Штатами «российской агрессии» страны «большой тройки» Европы вполне могут объединить усилия. Однако попытка их противодействия РФ станет «ударом яйца о камень», пишут китайские эксперты портала Baijiahao.

Иран развернул на границе с Азербайджаном российский комплекс РЭБ “Житель”

Азербайджан активно стягивает к границе с Ираном боевую технику и задействует свои беспилотные аппараты для мониторинга обстановки. Однако у Тегерана имеется средство противодействия современному вооружению Баку. Практически на самой границе

Defence24: Наступление России на Польшу начнется с переброски войск в Беларусь

В ходе военных маневров «Запад-2021» Россия отработала переброску крупных подразделений войск в Беларусь, которая будет предшествовать захвату Польши, написало издание Defence24. Авторы публикации отметили, что Варшаве необходимо внимательно следить за
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 октября – небольшая облачность, до 8 °C | город Мытищи: погода, 2 октября – переменная облачность, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 октября – небольшой дождь, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 октября – небольшой дождь, до 13 °C | Королев: погода, 2 октября – ясно, до 6 °C | Подольск: погода, 2 октября – переменная облачность, до 3 °C | Армавир: погода, 2 октября – пасмурно, до 9 °C |