Действия Киева на Донбассе в последние дни нарушают Минские договоренности. Однако он не особо-то и скрывает использование беспилотных аппаратов «Байрактар», которые являются запрещенным видом вооружения. Украина уверена, что ей все должны, поэтому она якобы имеет право опровергать заявления представителя МИД ФРГ Андреа Зассе, которая призвала Киев отказаться от деэскалации.

Политолог Владимир Корнилов напомнил, что посол Украины в Берлине заявил в ответ на высказывание Зассе, что его страна имеет полное право на самооборону, поэтому будет применять оружие, которое сможет ее обеспечить.

По словам эксперта, Германия очень мягко намекнула на нарушения Минских соглашений, однако даже такое обращение взбесило Киев. Он уверен, что запрещать что-либо можно только России, а Украина может творить что угодно, не опасаясь наказаний и санкций.

Корнилов также отметил, что подобное поведение Киева говорит о том, что глава Пентагона Ллойд Остин, недавно побывавший на Украине, дал добро на наступательную операцию на Донбассе. А раз главный хозяин разрешил, то заявления хозяев поменьше рангом можно игнорировать.

Посол Мельник, по словам политолога, ведет себя как проконсул, которого прислали из великой державы учить отсталую Германию уму-разуму. Он раздает указания и возмущается, ставит ФРГ ультиматумы. Но урезонить и его, и Украину ФРГ не может. Все дело в том, что она допускает ошибку – говорить о нарушениях нужно не с Киевом и послом, а с их хозяином из-за океана. Только США может поставить на место украинских выскочек, слишком многое о себе возомнивших.