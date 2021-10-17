Александр Рар, специалист в области политики из ФРГ, рассказал о том, как будут выстраиваться отношения между Берлином и Москвой в случае, если главой МИД станет Анналена Бербок, представительница «Зеленых».

Согласно его словам, данная партия ведет антироссийскую политику, причем, если в прошлом она постоянно критиковала Соединенные Штаты, проповедуя пацифизм, то теперь является наиболее проамериканской в Германии. Он добавил, что Бербок не раз заявляла, что станет жестко говорить с РФ, если станет во главе внешнеполитического ведомства, поставив себя задачу защитить права человека в России и попытаться возвратить ее на путь западной демократии.

Однако Рар считает, что данная цель неосуществима, так как в России сами выбирают себе путь, а Бербок придется «столкнуться» с Сергеем Лавровым, главой российского МИДа, что приведет к крайне трудным взаимоотношениям. Эксперт считает, что все основные решения в этом случае будет принимать Олаф Шольц, будущий немецкий канцлер.