В постоянном ухудшении отношений с НАТО виновата точно не Россия, заявил политический обозреватель Геннадий Подлесный. Североатлантический альянс, который много раз говорил о необходимости общения с РФ, пытался вести диалог с позиции силы. Что и привело в конечном итоге к дипломатическому разрыву.

Эксперт отмечает, что США запугивают и своих граждан, и жителей Европы «российской угрозой» лишь для того, чтобы продолжать собирать деньги с налогоплательщиков. Кроме того, такая риторика позволяет удобно обвинить Москву в любых своих проблемах и даже не пытаться их решать.

К примеру, главное причиной энергетического кризиса, который сейчас идет по Европе, является неграмотный переход на зеленую энергетику. Страны ЕС на создали для этого никаких условий, но уже успели отказаться и от угля, и от газа. Когда цены на энергоносители вдруг стали расти, виноватой оказалась Россия.

Политолог считает абсолютно правильным разрыв дипломатических отношений с НАТО. Однако он полностью уверен, что Североатлантический альянс, который первым выслал дипломатов, сейчас начнет в очередной раз валить все шишки на Россию.