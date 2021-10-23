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России необходимо срочно направить силы на поддержку населения Украины, которое по-прежнему лояльно к ней относится, уверен политический обозреватель Олег Неменский. Он пояснил, что в ближайшее время приход во власть конструктивных политиков на Украине не представляется возможным. Поэтому задачей РФ является поддержка пророссийски настроенных граждан.

Неменский рассказал, что Россия в 2014 году пыталась внедрить именно такую политику. Однако полностью перейти на нее не удалось. Была сделана ставка на украинские, но конструктивные силы. Сейчас таких становится все меньше, поэтому единственной возможностью для Москвы является поддержка русского населения Украины.

Россия должна предпринять меры для соблюдения интересов русскоязычных граждан Украины, а также сделать все возможное, чтобы обеспечить для них возможность выживания, самосохранения и развития.

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