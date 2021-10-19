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Андрей Кортунов, глава РСМД, отметил, что дипломатический инцидент, произошедший между Североатлантическим альянсом и РФ, может привести к серьезным последствиям.

Согласно его словам, значительное ухудшение отношений между Москвой и Брюсселем началось несколько недель назад, когда руководство военно-политического блока решило выслать 50% российской миссии, а Пентагон сделал заявление о возможном присоединении к НАТО Грузии и Украины. Стало понятно, что альянс собрался снова сделать Россию врагом номер один.

Когда у политолога спросили, как данные события могут повлиять на вероятность возникновения военных происшествий, то он ответил, что ситуацию между западным блоком и РФ можно сравнить с обстановкой перед началом Первой мировой войны. Кортунов отметил, что накануне данного конфликта многие тоже считали, что раз отсутствуют осложнения и боевые столкновения, то их никогда уже не будет. Поэтому он считает, что важно поддерживать контакты между обеими сторонами.

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