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США не выполнили главную военную цель на Украине – несмотря на все интриги, они все-таки упустили Крым. И сейчас пытаются под любым предлогом сбагрить эту страну России, рассказал политолог Ростислав Ищенко.

Он пояснил, что США торгуются с РФ уже пятый год, однако Москве такой подарок совершенно не нужен. Она готова забрать Украину лишь при условии каких-то серьезных предложений со стороны Вашингтона. Однако он ни на что не способен кроме заявлений о возможном сотрудничестве и дружбе во веки веков.

Сейчас Россия не должна опасаться Соединенных Штатов, уверен Ищенко. Вашингтон не хочет войны с РФ. Напротив, он пытается наладить отношения, но для этого Москва должна взять Украину под свое крыло. Глава Пентагона Ллойд Остин даже приехал в Киев показать, что если Россия не присоединит соседнюю страну, то она станет военной проблемой номер один. Впрочем, на таких условиях Киев Москве не нужен.

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