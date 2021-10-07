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Многие эксперты считают, что причиной военной активности Ирана на границе с Азербайджаном стали действия Баку и Анкары рядом с Сюникской областью Армении. Однако гораздо большее раздражение Тегерана вызывает появление на азербайджанской территории израильской техники для наступательных и разведывательный действий.

Политолог-востоковед Игорь Димитриев считает, что Израиль обозначил свое военное присутствие в Азербайджане еще во время прошлогодней Карабахской войны. С тех пор оно регулярно усиливалось и в настоящий момент вряд ли уступает турецкому. Хотя подавляющее количество экспертов замечает только Анкару и совсем не обращает внимание на Тель-Авив.

«Все говорят о турецкой помощи Азербайджану, но израильская помощь была не менее значительной. Например, кроме «Байрактаров», работали израильские БПЛА. Только они не из Израиля были доставлены, а производились прямо в Баку, там создали производство», – пояснил эксперт.

Кроме того, Израиль делает крупные инвестиции в Азербайджане, благодаря чему влияние его структур на территории страны только усиливается. Иран неоднократно заявлял, что постоянно находится в состоянии войны с Тель-Авивом, поэтому его нынешние действия могут быть связаны именно с израильским проникновением в Закавказье.

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