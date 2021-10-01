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Константин Бондаренко, эксперт в области политики, считает, что из-за «наглых заявлений» Дмитрия Кулебы, руководителя МИД Украины, страна может лишиться всех своих союзников в будущем.

Согласно его словам, в случае обращения Киева в Еврокомиссию из-за заключения венгерских властей 15-летнего контракта на поставки газа из РФ, он может распрощаться со своими планами по вступлению в Североатлантический альянс и Европейский Союз, так как в обоих объединениях присутствует Венгрия. Дело в том, что присоединиться к данным организациям не удастся, даже если один их участник окажется против.

Политолог также считает заявления «наглыми», так как страны имеют полное право на заключение международных соглашений, основываясь на своих интересах. Будапешт не обязан думать о Киеве, которому следует прекратить надеяться на то, что кто-то станет делать ему подарки, считает Бондаренко.

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