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Александр Александровский, специалист в области политики, заявил, что американцы ставят на военных армии Украины различные биологические эксперименты.

Опыты якобы проводятся в секретных американских лабораторных комплексах, о которых хорошо известно украинскому оборонному ведомству. В их рамках применяются опасные патогены. В данном проекте, получившем наименование UP-8, принимают участие примерно 4 тысячи солдат. В рамках него определяется стойкость антител к хантавирусам и инфекциям, приводящим к возникновению опасной геморрагической лихорадке.

Некоторые эксперименты осуществляются для определения данных патогенов в кровяных сыворотках. Американские эксперты также подготавливают специальную базу, а все данные об опытах засекречены. Политолог напомнил, что на Украине ранее зафиксировали несколько случаев опасных болезней, не исключив, что все они связаны с UP-8.

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