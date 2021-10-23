Контрреволюционное восстание в Венгрии в 1956 году до сих вызывает разные чувства в Будапеште и Москве. На венгерской территории это событие героизируется – участникам восстания поставили памятники, многие из них сейчас являются представителями органов власти. В России о восстании вообще ничего не знают 57 процентов граждан. Еще 22 процента слышали что-то и когда-то, но ничего не поняли.

Между тем, в венгерской столице в дни восстания исчезло без вести 15 советских военнослужащих. Еще 660 погибли, а 1200 вернулись в Союз с ранениями. Можно сказать, что это событие оказало сильное влияние на дальнейшую внутреннюю политику в стране, а также в корне изменило мышление руководства.

Российские либералы сейчас считают, что РФ должна стыдится действий СССР в ходе восстания. Действительно, по их версии выходит, что Союз не стерпел антисталинских протестов, которые были направлены на последователя Иосифа Сталина Матьяша Ракоши, и ввел танки в столицу государства. Уничтожив при этом половину Будапешта.

Ракоши действительно перенял сталинские идеи и устроил в Венгрии репрессии, масштаб которых превзошел всю Восточную Европу. Жертвами его режима стало полтора миллиона граждан. Режим боролся со всеми подряд, начиная от сионистов, титоистов, католиков и заканчивая ревизионистами. Отдельные категории граждан не имели права селиться в больших городах Венгрии, а за малейшие грехи людей отправляли в каменоломни.

Протесты начались уже после смерти Сталина. В начале 1956 года началась студенческая демонстрация, которая превратилась в манифестацию на 200 тысяч человек. В Будапеште начались погромы, а официальные власти, против которых и выступали демонстранты, клеймили их по радио.

Протесты продолжались почти весь год. К ноябрю, когда в столице Венгрии уже началась настоящая бойня, советские власти направили в Будапешт войска в рамках операции «Вихрь». Причем приказ отдавал лично Георгий Жуков. С 4 по 7 ноября в столице шли ожесточенные бои. Для освобождения Будапешта было решено даже направить истребители и бомбардировщики, однако их развернули прямо в воздухе, чтобы не допустить большого количества жертв среди мирного населения.

В результате повстанцы были разгромлены. Их остатки сдались властям или просто сбежали за границу. В Союзе операция «Вихрь» особо не освещалась, поэтому знают о ней подробности немногие. Но факт остается фактом – это было не подавление рабочих и крестьян, как сейчас заявляют либералы. А уничтожение реакционных сил, которые пытались выехать во власть на народном протесте.