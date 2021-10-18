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Кармен Мола, писательница из Испании, завоевавшая престижную награду «Планета» и 1 000 000 евро за роман «Зверь», на самом деле являлась псевдонимом трех мужчин. Правда раскрылась в рамках церемонии награждения.

Согласно словам, писателей они не стали претворятся преподавательницей в университете и матерью 3-х детей, считая, что так смогут продать больше книг. Образ смог сработать только из-за того, что их триллер действительно пришелся по вкусу многим читателям, уверен Агустин Мартинес, один из авторов книги.

Хорхе Диас, соавтор произведения, отметил, что уже начал скучать по тем дням, когда мог работать анонимно, так как это давало много плюсов: его не беспокоила критика, и он мог продолжать жить как обычно после выхода книги. Антонио Мерсеро, третий писатель добавил, что их секрет рано или поздно раскрыли бы, поэтому они и решили рассказать обо всем сами.

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