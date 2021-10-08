Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Война между Россией и Украиной возможна только по инициативе Киева, уверен известный писатель-фантаст Сергей Волков. В интервью порталу «Украина.ру» он пояснил, что если украинская армия надумает начать полномасштабное наступление на Донбасс, то РФ придется вмешиваться в этот гражданский конфликт.

По словам писателя, воевать Украине особо нечем. В ее распоряжении нет ни дальнобойной артиллерии, ни большого количества самолетов, чтобы устраивать плотные и интенсивные бомбардировки, ни современных оперативно-тактических ракет. Поэтому она будет использовать средневековые методы – отправлять пехоту на зачистку населенных пунктов, а также широко задействовать стрелковое оружие, РСЗО, артиллерийские установки и минометы с гранатометами.

Волков уверен, что даже если ЛНР и ДНР удастся отразить первые атаку, ВСУ все равно прорвутся к российским границам. Рано или поздно они задавят ополчение гораздо большей численностью военнослужащих. России это совершенно не нужно. Во-первых, она не хочет воевать от слова совсем, а во-вторых, не хочет делать этого в условиях городской застройки. Потому что в таких боевых действиях погибнет много представителей мирного населения.

Несмотря на нежелание воевать, РФ все же будет вынуждена это делать, если Украина сама инициирует боевые действия. В этой ситуации Киев потеряет территории и государственность. Причем ей даже не придется предпринимать для этого никаких усилий, так как большая часть регионов уже сейчас готова присоединиться к РФ, Партизанскую войну может развязать разве что Галичина, которая сейчас находится у власти в стране, однако ее порывы российские войска быстро подавят. Если Запад Украины присоединяться к РФ не захочет, заставлять его никто не будет. Он автоматически заберет себе функции Польши, то есть станет буфером между Россией и НАТО.

Вам может понравиться

В США рассказали о радикальных идеологиях, обнаруженных на Украине

В США заявили о национализме, который пропагандируется на Украине. Как указывается, сотрудники университета Джорджа Вашингтона составили доклад, в котором сообщается о группировке Centuria. Она была создана в прошлом году под
  • Анна
  • 06.10.2021
  • читать 1 минуту

Госдеп США заявил о сокращении числа ядерных боеголовок до 3750 единиц

За последние два года количество ядерных боеголовок в Соединенных Штатах уменьшилось на 55 единиц, пишет агентство «РИА Новости» со ссылкой на американский Госдеп. Уточняется, что если в 2019 году на

Французский танкист в споре о характеристиках танка Leclerc S2 в игре War Thunder опубликовал секретные документы

На форуме онлайн-видеоигры War Thunder возник спор между участниками о технических параметрах основного танка Вооруженных сил Франции Leclerc S2. Геймеры убеждали друг друга, что характеристики боевой машины, приведенные в игре,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 октября – пасмурно, до 12 °C | город Мытищи: погода, 8 октября – ясно, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 октября – облачно с прояснениями, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 октября – небольшой дождь, до 13 °C | Королев: погода, 8 октября – ясно, до 11 °C | Подольск: погода, 8 октября – ясно, до 10 °C | Армавир: погода, 8 октября – ясно, до 13 °C |