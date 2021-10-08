Война между Россией и Украиной возможна только по инициативе Киева, уверен известный писатель-фантаст Сергей Волков. В интервью порталу «Украина.ру» он пояснил, что если украинская армия надумает начать полномасштабное наступление на Донбасс, то РФ придется вмешиваться в этот гражданский конфликт.

По словам писателя, воевать Украине особо нечем. В ее распоряжении нет ни дальнобойной артиллерии, ни большого количества самолетов, чтобы устраивать плотные и интенсивные бомбардировки, ни современных оперативно-тактических ракет. Поэтому она будет использовать средневековые методы – отправлять пехоту на зачистку населенных пунктов, а также широко задействовать стрелковое оружие, РСЗО, артиллерийские установки и минометы с гранатометами.

Волков уверен, что даже если ЛНР и ДНР удастся отразить первые атаку, ВСУ все равно прорвутся к российским границам. Рано или поздно они задавят ополчение гораздо большей численностью военнослужащих. России это совершенно не нужно. Во-первых, она не хочет воевать от слова совсем, а во-вторых, не хочет делать этого в условиях городской застройки. Потому что в таких боевых действиях погибнет много представителей мирного населения.

Несмотря на нежелание воевать, РФ все же будет вынуждена это делать, если Украина сама инициирует боевые действия. В этой ситуации Киев потеряет территории и государственность. Причем ей даже не придется предпринимать для этого никаких усилий, так как большая часть регионов уже сейчас готова присоединиться к РФ, Партизанскую войну может развязать разве что Галичина, которая сейчас находится у власти в стране, однако ее порывы российские войска быстро подавят. Если Запад Украины присоединяться к РФ не захочет, заставлять его никто не будет. Он автоматически заберет себе функции Польши, то есть станет буфером между Россией и НАТО.