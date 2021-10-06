Россия не будет предпринимать поход на Киев при любом сценарии развития событий на Донбассе, уверен писатель из Луганска Глеб Бобров. Он пояснил, что РФ защитит жителей восточного региона Украины, однако сделает это со своей территории.

По словам писателя и политолога, ВСУ вполне могут прорвать оборону ДНР и ЛНР, что приведет к серьезным последствиям для ополчения и для гражданского населения самопровозглашенных республик. Россия в этой ситуации вмешается в конфликт, однако пересекать границы Украины не будет.

Скорее всего, она закроет небо над Донбассом, используя расположенные на границе зенитно-ракетные комплексы, а также нанесет несколько ракетных ударов по ключевым объектам военной инфраструктуры Украины. Этого будет достаточно, чтобы обратить ВСУ в бегство. Но даже в случае, если они побегут, преследовать их российская армия не станет. Такой вывод эксперт сделал, наблюдая за поведением РФ с 2014 года. Он пояснил, что Россия ни разу не вступала в вооруженные столкновения с ВСУ и делает все возможное, чтобы свести их к минимуму.