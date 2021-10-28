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Антон Котяков, руководитель Минтруда РФ, отметил, что в честь 80-летия с момента создания Дороги жизни все блокадники и защитники Ленинграда получат выплаты от ПФР в размере 50 000 рублей.

Согласно словам министра, данную сумму в следующем месяце получат около 77 000 человек, которые обладают соответствующим статусом. Деньги будут выплачены одновременно с пенсионными начислениями. Тем россиянам, которые имеют сразу 2 пенсии, выплата придет от местных органов ПФР.

Ранее Владимиром Путиным, российским лидером, был подписан указ, согласно которому людям, защищавшим блокадный город и жившим в нем, должно быть единовременно выплачено по 50 000 рублей. Он также попросил Александра Беглова, руководителя Санкт-Петербурга, взять этот вопрос под личный контроль.

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