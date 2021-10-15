Елена Мясникова, специалист в области ресторанного бизнеса, во время беседы с журналистами «Прайма», перечислила продукты питания для новогоднего стола, которые следует приобрести уже сейчас.

За несколько дней до начала новогодних праздников жители РФ могут столкнуться с массой проблем при покупке продуктов. Дело в том, что спрос на ряд товаров значительно увеличивается, поэтому их стоимость повышается, а на некоторые из них и вовсе возникает дефицит. Поэтому продукты с большим сроком хранения лучше всего купить заранее. В этом список вошли алкогольные напитки, майонез, шоколад, консервная продукция и соки.

Согласно словам эксперта, можно также заранее приобрести копченую колбасу, мясо, упакованное в вакуумную емкость и мороженую рыбу при наличии большого морозильника, способного держать температуру в районе -18 градусов Цельсия. Красную икру следует брать лишь в консервных банках.