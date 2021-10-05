Не предпринимая абсолютно никаких действий против Швеции, Россия так ее напугала, что официальный Стокгольм заявил о необходимости вступления в Североатлантический альянс. Предложение начать процедуру интеграции в НАТО подал парламентарий Ларс Пюсс.

Вместе со своими однопартийцами Пюсс заявил, что Россия измотала Швецию «регулярными провокациями» в Балтийском море. Они якобы создают серьезную угрозу национальной безопасности страны и защитить ее от коварной Москвы сможет только НАТО.

Ухудшающаяся ситуация в Балтике, заявил депутат, все больше напоминает времена холодной войны. Только вместе Советского Союза Швецию «пугает» Россия.

Парламентарий также отметил, что население страны все больше склоняется к необходимости вступления в Североатлантический альянс. Но тут стоит упомянуть, что причиной являются не действия РФ, а антироссийская истерика шведских властей, не имеющая под собой никаких оснований.