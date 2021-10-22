Команда исследователей из США выяснила, что примерно 3 тысячи лет назад размеры мозга современного человека заметно уменьшились. Они начали искать причину случившегося.

В рамках своей научной работы эксперты провели анализ почти одной тысячи окаменелых останков древних людей, а также черепов представителей человека разумного. В итоге они заметили, что наш мыслительный орган значительно увеличился 2,1 миллиона и 1,5 миллиона лет назад. Однако 1 тысячу лет до нашей эры он наоборот уменьшился.

Чтобы понять причину данного процесса, исследователи изучили муравьев, обладающих коллективным сознанием. В итоге они выдвинули гипотезу о том, что мозг человека начал уменьшаться в то же время, когда стали расширяться возможности коллективного разума в человеческих обществах. В результате ряд мозговых функций утратили свою важность.