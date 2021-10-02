Певица Бритни Спирс на своей странице в Instagram поделилась целой серией откровенных фото.

На представленных кадрах исполнительница позирует обнажённой в ванне, а также на пляже. На фотографиях, сделанных на пляже, Бритни предстала топлесс. В подписи к снимкам певица указала, что «игры в Тихом океане никому не повредят». Также она иронично заметила, что фотографии в ванной комнате не были отредактированы и это сама ванна кривая.

Поклонники предположили, что Бритни выложила эти фото в честь того, что её освободили от опеки её отца Джейми Спирса. Место опекуна певицы временно займёт бухгалтер Джон Забель. Его выбрала сама Бритни, а также её адвокат. Также у Бритни остаётся личный опекун Джоди Монтгомери, которая специализируется в этой сфере.

Недавно своими откровенными фотографиями поделилась дочь Ивана Урганта Эрика. По её словам, эти фотографии словно являются промоснимками рок-звезды для дебютного альбома.