Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Эксперты автопортала SpeedMe опубликовали список наиболее интересных машин, разработанных крупными IT-компаниями.

В этот рейтинг попал первый электромобиль немецкой компании Siemens, получивший название Elektrische Viktoria и созданный почти 116 лет назад. Он мог передвигаться со скоростью до 30 км/ч, а без перезарядки это авто было способно проехать 60 километров. Далее идут сразу две машины Samsung: первая представляет собой 4-местный беспилотный кабриолет с цифровой кабиной и 5G связью, а вторая – кроссовер XM3 Inspire, созданный совместно с Renault. Продажи последней должны начаться уже в текущем году на южнокорейском рынке.

Южнокорейский гигант LG тоже представил наземный беспилотник, способный распознавать владельца по лицу и оснащенный специальными креслами с дисплеем и контроллером. Google несколько лет назад представил автономные транспортные средства Firefly. Позднее проект закрыли. Еще одним интересным проектом считается беспилотный маршрутный автобус от Bosch, но он вряд ли когда-нибудь войдет в серию.

Вам может понравиться

19FortyFive: Российский стелс-дрон С-70 «Охотник» способен стать большой проблемой для НАТО

Россия разрабатывает несколько программ дронов, чтобы противостоять Соединенным Штатам и НАТО, и беспилотник шестого поколения «Охотник» – самый мощный из них. Об этом пишет военный аналитик Брент М. Иствуд в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 октября – небольшой дождь, до 5 °C | город Мытищи: погода, 23 октября – пасмурно, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 октября – облачно с прояснениями, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 октября – небольшая облачность, до 6 °C | Королев: погода, 23 октября – облачно с прояснениями, до 17 °C | Подольск: погода, 23 октября – переменная облачность, до 8 °C | Армавир: погода, 23 октября – ясно, до 21 °C |