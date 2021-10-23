Эксперты автопортала SpeedMe опубликовали список наиболее интересных машин, разработанных крупными IT-компаниями.

В этот рейтинг попал первый электромобиль немецкой компании Siemens, получивший название Elektrische Viktoria и созданный почти 116 лет назад. Он мог передвигаться со скоростью до 30 км/ч, а без перезарядки это авто было способно проехать 60 километров. Далее идут сразу две машины Samsung: первая представляет собой 4-местный беспилотный кабриолет с цифровой кабиной и 5G связью, а вторая – кроссовер XM3 Inspire, созданный совместно с Renault. Продажи последней должны начаться уже в текущем году на южнокорейском рынке.

Южнокорейский гигант LG тоже представил наземный беспилотник, способный распознавать владельца по лицу и оснащенный специальными креслами с дисплеем и контроллером. Google несколько лет назад представил автономные транспортные средства Firefly. Позднее проект закрыли. Еще одним интересным проектом считается беспилотный маршрутный автобус от Bosch, но он вряд ли когда-нибудь войдет в серию.