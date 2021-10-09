читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Отмена запрета на вывоз с территории Украины леса-кругляка подтвердит, что Киев является только сырьевым придатком Запада, пишет украинский портал «Обозреватель». Авторы публикации перечисляют все плюсы данного моратория, который действует с 2015 года.

Один из них – это стремительный подъем мебельной промышленности, увеличившей объем продукции почти на 150 процентов. На 122% выросли и объемы производства всей деревообрабатывающей отрасли.

Мебель успешно реализуется не только на внутреннем, но и на европейском рынке. Объем экспорта сейчас достигает 750 миллионов долларов, что в два раза больше, чем до ввода моратория. Одновременно с этим вырубка леса существенно уменьшилась, что не может не радовать украинских экологов.

К минусам относится лишь недоработка, связанная с возможностью экспорта дров, под видом которых часто скрывается контрабандный вывоз кругляка. Авторы публикации отмечают, что даже с учетом этого минуса запрет дал свои плоды и его отмена будет «идиотской идеей».

Вам может понравиться

Шойгу анонсировал формирование новых полков на востоке страны из-за угроз национальной безопасности

На территории Восточного военного округа создаются новые зенитно-ракетный и мотострелковый полки, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Он пояснил, что необходимость в этих резервных подразделениях возникла из-за угроз национальной безопасности РФ.

Sohu: Попытка напасть на Калининград обернется для США и НАТО неприятным сюрпризом

Модернизированные оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», развернутые в Калининграде, станут неприятным сюрпризом для Североатлантического альянса. В последние годы в США и НАТО постоянно раздаются голоса о необходимости захватить калининградский регион, однако

Адыгея и Сочи попали в десятку самых живописных мест для осеннего отдыха в РФ

Специалисты интернет-площадки OneTwoTrip составили рейтинг наиболее красивых мест для отдыха в осенний период времени в России. В него смогли войти Республика Адыгея и Сочи. На территории Адыгеи путешественникам следует обязательно
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 октября – пасмурно, до 11 °C | город Мытищи: погода, 9 октября – ясно, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 октября – облачно с прояснениями, до 8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 октября – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 9 октября – переменная облачность, до 12 °C | Подольск: погода, 9 октября – ясно, до 10 °C | Армавир: погода, 9 октября – пасмурно, до 13 °C |