Отмена запрета на вывоз с территории Украины леса-кругляка подтвердит, что Киев является только сырьевым придатком Запада, пишет украинский портал «Обозреватель». Авторы публикации перечисляют все плюсы данного моратория, который действует с 2015 года.

Один из них – это стремительный подъем мебельной промышленности, увеличившей объем продукции почти на 150 процентов. На 122% выросли и объемы производства всей деревообрабатывающей отрасли.

Мебель успешно реализуется не только на внутреннем, но и на европейском рынке. Объем экспорта сейчас достигает 750 миллионов долларов, что в два раза больше, чем до ввода моратория. Одновременно с этим вырубка леса существенно уменьшилась, что не может не радовать украинских экологов.

К минусам относится лишь недоработка, связанная с возможностью экспорта дров, под видом которых часто скрывается контрабандный вывоз кругляка. Авторы публикации отмечают, что даже с учетом этого минуса запрет дал свои плоды и его отмена будет «идиотской идеей».