Военные объекты Североатлантического альянса остались без связи после воздействия российского комплекса радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН», сообщает портал Avia.Pro. Авторы отмечают, что Россия специально развернула его в Калининградской области для получения полного контроля над базами Соединенных Штатов и НАТО.

Подчеркивается, что «Мурманск-БН» является комплексом РЭБ увеличенного радиуса действия, составляющего 3 000 километров. Он атакует военные объекты, не нанося вреда электронному оборудованию, однако вполне может на некоторое время отключить системы связи и навигации.

Эксперты отмечают, что главным преимуществом комплекса является способность блокировать связь наземных служб НАТО, а также морской и сухопутной техники с истребителями F-35. Эти самолеты пятого поколения зависимы от электроники на все 100 процентов, поэтому без связи превращаются в бесполезный летающий металлолом.

Авторы также приводят выдержки из статьи в китайском издании Sohu, в котором переброска «Мурманска» в Калининград называется «пощечиной» Соединенным Штатам.