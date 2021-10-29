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Депутат Верховной Рады от партии ОПЗЖ Илья Кива стал фигурантом уголовного дела о государственной измене. Об этом сообщили представители Генеральной прокуратуры Украины.

Уголовное дело было возбуждено на основании обращения в надзорный орган партии мэра Киева Виталия Кличко «Удар». Она обвиняет Киву в поздравлении с Днем рождения президента России Владимира Путина.

В Генпрокуратуре рассказали, что дело совсем не в поздравлении. Кива подвергся уголовному преследованию за стрельбу из автомата в годовщину гибели Степана Бандеры. Подозрение депутату еще не вручено, однако это вопрос времени, так как в отношении него возбуждено еще много других дел.

Напомним, что ранее Илья Кива был исключен из ОПЗЖ по инициативе главы партии Юрия Бойко и бывшего главы администрации президента республики Сергея Левочкина.

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