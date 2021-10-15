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Сирия стала для России инструментом давления на конкурентов, но и в самой стране Москве удалось навести практически идеальный порядок. Она взяла под контроль Вооруженные силы и другие силовые структуры Арабской республики, перетянула на свою сторону офицеров правительственных сил, пишет египетское издание NoonPost.

Авторы публикации поясняют, что России удалось удивительным образом избежать попадания в сирийское болото. При этом она заняла лидирующие позиции в мирном урегулировании. И хотя США называют это вторжением, но на самом деле Москва действительно приблизила Сирию к миру и использовала это для возвращения себе признания на международной арене.

Сейчас Россия доминирует в военных структурах САР. Именно она реструктуризировала и силовиков, и армию, оснастила военные подразделения оружием, обучила силовиков и солдат. Также она полностью отобрала контроль над сирийскими ВС у Ирана, исключив из их командования всех тех, кто так или иначе был связан с Тегераном.

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