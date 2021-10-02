За минувшие 24 часа Китай отправил к границам Тайваня 38 своих боевых самолетов, что является абсолютным рекордом за все время конфликта. Издание «Цзыю шибао» сообщает, что в составе группы замечены истребители Су-30 и J-16, разведывательный Y-8, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500 и бомбардировщики H-6.

Китайские самолеты прошли над проливом Баши всего в нескольких километрах к юго-востоку от Тайваня. Столь усиленное патрулирование спровоцировало реакцию в островном государстве, которое активировало комплексы ПВО, несколько самолетов для сопровождения, а также наземную технику.

Напомним, что Соединенные Штаты в конфликте поддерживает Тайвань. Китай и другие государства, в число которых входит и РФ, считают остров территорией КНР.