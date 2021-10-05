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Ядерная война между Россией и США станет катастрофой для всего мира, поэтому Вашингтон вряд ли решится ее развязать. Однако главная проблема кроется в том, что Соединенные Штаты и к обычному вооруженному столкновению с Москвой совершенно не готовы, рассказывает военный аналитик издания The National Interest Дэвид Пайн.

Он поясняет, что увлекшись расширением НАТО на восток, Соединенные Штаты допустили огромный просчет. Они приняли в состав Альянса Эстонию, Литву и Латвию. Эти страны постоянно находятся под ударом, а их чисто символическая армия не способна защитить Прибалтику.

Именно поэтому в случае войны США придется помогать трем государствам всеми возможными силами. Но защитить прибалтийский регион у Вашингтона вряд ли получится, так как Россия находится там в более выгодном положении.

Кроме того, война против РФ однозначно привлечет на ее сторону Китай. Поэтому Соединенные Штаты окажутся между двумя супердержавами, которые не оставят от них камня на камне.

По мнению эксперта, делая заявления о возможных вооруженных столкновениях, США обязаны трезво оценивать свои возможности, так как в противном случае они могут плохо закончить.

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