Запад выразил крайнюю степень обеспокоенности углублением военного сотрудничества между Турцией и Россией, сообщило американское издание The National Interest. Атор публикации Марк Эпископос пишет, что Анкара подобными договоренностями с Москвой бросает Вашингтону вызов.

Настоящую огненную бурю в США вызвало сообщение о приобретении Турцией новой партии зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Американские высокопоставленные военные заявляют, что Анкара так и не вынесла урок из американских санкций, которые были введены в прошлый раз.

Кроме того, на встрече между президентами Турции и России Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным шла речь о возможном приобретении Анкарой истребителей Су-35 и новейших самолетов пятого поколения Су-57. Также главы государств рассмотрели сотрудничество в сферах подводных технологий, судостроения и авиастроения, что окончательно вывело Запад из себя.

Эпископос, публикацию которого перевел портал «ПолитРоссия», напоминает, что ранее Анкара также проявляла интерес к однодвигательному истребителю Су-74 «Шах и Мат», недавно представленному на выставке МАКС-2021.