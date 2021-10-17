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Углубление военного сотрудничества России и Китая стало реальностью, сообщил американский военный эксперт Марк Эпископос в издании The National Interest. Поводом для этого заявления стали учения «Морское взаимодействие-2021» в Японском море, в которых приняли участие как российские, так и китайские боевые корабли.

Автор отмечает, что маневры на «заднем дворе» Японии стали первыми, на которые Китай отправил свои тяжелые эсминцы и противолодочные корабли. Они появились в заливе Петра Великого еще 13 октября и пробудут там до воскресенья.

По словам Эпископоса, публикацию которого перевел портал «ПолитРоссия», маневры стали ответом на заявления нового премьер-министра Японии Фумиол Кисиды о притязаниях на Курилы, а также на создание военно-политического блока AUKUS, представляющего угрозу как для РФ, так и для Китая.

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