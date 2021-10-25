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Россия намерена задействовать в войнах будущего все типы беспилотных аппаратов – наземные, подводные и воздушные, – заявили авторы американского издания The National Interest.

Они напомнили недавние высказывания главы Государственного исследовательского центра имени Крылова Олега Савченко, который считает, что будущее военно-морского флота РФ – именно за дронами. Причем они будут использоваться в составе роя, управляемого искусственным интеллектом.

Савченко приводит в пример беспилотные аппараты «Гром», которые сейчас разрабатываются в России. Они будут осуществлять управление компактными беспилотниками «Молния», объединенными в стаи. И те, и другие смогут одинаково хорошо выполнять как разведывательные, так и ударные функции.

Кроме того, в распоряжении РФ уже имеется подводный беспилотник «Посейдон», который пугает Соединенные Штаты и НАТО способностью устраивать термоядерное цунами вблизи прибрежных городов и авианосных ударных групп.

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