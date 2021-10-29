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Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 не помогут Турции защититься от атак истребителей F-35, имеющихся в распоряжении Греции, написал в издании The National Interest военный эксперт Кан Касапоглу. Он пояснил, что в РФ эти ЗРК используются в сочетании с «Панцирями» или другими средствами ПВО, что существенно повышает их эффективность. Анкара же использует только С-400.

«С практической точки зрения, у турецких С-400 мало шансов выжить в конфликте, если конкуренты Турции введут в бой истребители-невидимки пятого поколения F-35», – заявил автор публикации.

Аналитик, статью которого перевел портал “ПолитРоссия”, также заявил, что у Турции возникли серьезные проблемы с обновлением парка истребителей. Соединенные Штаты вычеркнули ее из программы F-35, а также вполне могут заблокировать обсуждаемую нынче сделку по приобретению новых F-16V и комплектов для модернизации имеющихся на вооружении ВВС самолетов.

Российский военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал эту публикацию и заявил, что США специально делают подобные заявления. Они хотят еще больше унизить Анкару, а также запугать ее, чтобы исключить конфликты в будущем. На самом же деле комплексы С-400 отлично зарекомендовали себя и на испытаниях в Турции, и в Сирии, где они прекрасно обнаруживали F-35.

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