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Россия не намерена пускать Соединенные Штаты в страны Центральной Азии, ранее входившие в состав СССР, сообщил военный эксперт Питер Сучиу в американском издании The National Interest.

Он отметил, что после вывода войск из Афганистана США сунулись было обратно, чтобы сдерживать боевиков с территории граничащих с ним стран, однако РФ не позволила этого сделать. Она усилила свое военное присутствие в Таджикистане и Киргизии, сделав невозможным размещение в этих государствах военных баз Соединенных Штатов.

Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров на специально созданной видеоконференции призвал страны, граничащие с Афганистаном, не пускать США на свою территорию.

Автор публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», отмечает, что хотя Советский Союз и распался, Узбекистан, Киргизия и Таджикистан сохраняют хорошие отношения с Москвой. Поэтому они прислушиваются к ее мнению. Россия не хочет пускать в Среднюю Азию США и другие западные государства, однако при этом готова предоставить возможность Китаю расширить свое влияние на эти страны. Вполне вероятно, что связано это с улучшением отношений между РФ и КНР, считает Питер Сучиу.

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