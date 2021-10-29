Россия считает акваторию Черного моря собственными водами и постоянно это подтверждает, написал эксперт американского издания The National Interest Питер Сучиу. Он привел в качестве примера недавнее патрулирование в регионе российских бомбардировщиков Ту-22М3.

Автор публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», рассказал, что РФ модернизировала эти советские еще самолеты, оснастила их современной электроникой, значительно улучшившей управляемость, а также упростившей подготовку бомбардировщиков к вылету.

По мнению Сучиу, полет этих ракетоносцев над Черным морем в сопровождении истребителей Су-27 призван был показать НАТО, кто хозяин в акватории. Также РФ продемонстрировала, что вполне может применить Ту-22М3 для ударов по натовским кораблям в случае очередной провокации в ее территориальных водах.