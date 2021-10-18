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Эксперты китайского издания NetEase обратили внимание на стремительно увеличившееся количество публикаций о возможном военном противостоянии России и Соединенных Штатов. Они пишут, что большинство американских аналитиков уверены – основная фаза боевого конфликта пройдет на море, где США легко разделаются с РФ.

Китайские авторы порекомендовали аналитикам из Вашингтона реально оценивать ситуацию. Они отметили, что хотя у России гораздо меньше боевых кораблей, она все же способна дать отпор американским авианосцам и эсминцам. Мощный подводный флот, который получает новейшие крылатые и гиперзвуковые ракеты, может разрушить все прогнозы и одолеть США.

Помимо этого, русские славятся своими боевыми качествами, написали эксперты, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия». Они будут сражаться до последнего и сумеют либо одержать победу, либо свести вооруженное противостояние к ничьей.

Американские прогнозы – это только фантазии, уверены китайские эксперты. Они отмечают, что в случае нападения на РФ, США получат в ответ ядерный удар, поэтому победителей в этой войне просто не будет.

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