Американский эсминец Chafee спровоцировал опасные маневры с участием двух крупных кораблей, пишет китайское издание NetEase. Авторы напоминают, что на пути этого судна стал российский БПК «Адмирал Трибуц», который жестко встретил нарушителя и заставил его сменить курс.

В связи с этим инцидентом китайские пользователи Сети поинтересовались, почему эсминцы НОАК, находившиеся неподалеку, не пришли на помощь России. Эксперты ответили, что это стало бы «медвежьей услугой» для РФ.

Вмешательство китайских эсминцев подорвало бы репутацию Москвы и вполне могло нанести ущерб национальной гордости. Экипаж БПК должен был сам показать США, что способен защищать свои границы.

Авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», также заявляют, что если бы российские моряки попросили о помощи, они бы обязательно ее получили. Однако без такой просьбы Китай не имел права вмешиваться в разборки двух больших кораблей.