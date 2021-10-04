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Режиссёр Кэри Фукунага, который работал над боевиком «Не время умирать», рассказал, что в некоторые моменты ему приходилось работать без сценария.

Так, сообщается, что актёр Дэниел Крэйг получил травму – он повредил лодыжку. Из-за этого ему пришлось на некоторое время взять отдых от съёмок. Чтобы производство фильма не простаивало, съёмочная команда работала над другими сценами. Некоторые из этих эпизодов заранее не были спланированы.

По словам режиссёра, полностью прописанными были только сцены в офисе М и в штаб-квартире МИ-6. Что касается других эпизодов, Фукунага знал их только в общих чертах, и ему приходилось придумывать диалоги, которые отвечали бы определённой цели, но при этом были достаточно расплывчатыми для возможности использования их в разных ситуациях.

Несмотря на это, когда фильм был собран, все сошлось воедино. Но, как отметил режиссёр, в трейлере есть фразы, которые произносит Рэйф Файнс, но на момент съёмок они не представляли, зачем он это говорит.

Недавно мы сообщали о том, что фильм “Не время умирать” возмутил организации, которые занимаются поддержкой людей с увечьями. Причиной для негодования стало то, что в фильме есть два злодея с физическими уродствами.

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