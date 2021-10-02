На днях состоялась премьера фильма «Не время умирать» про Джеймса Бонда. Со стороны организаций, которые занимаются поддержкой людей с увечьями, фильм вызвал возмущение.

Как сообщается, в киноленте фигурируют два отрицательных персонажа, у которых имеются физические уродства. Активисты указанных организаций заявили, что это весьма устаревший приём. Так, многие кинозлодеи имеют шрамы на лице, в том числе и из серии фильмов про Бонда.

Актриса и правозащитница Джен Кэмпбелл отметила, что продюсеров фильмов о Бонде просят пересмотреть представление об уродстве, но это ни к чему не приводит. Также она указала, что прием «уродство и инвалидность = злодейство» только фильмами об агенте 007 не ограничивается. Такой же приём используется во многих ужастиках, комиксах и детских книгах.

Ранее продюсер фильма Майкл Г. Уилсон отмечал, что эти факторы объясняют, почему злодеи стали такими людьми. Кроме того, он напомнил, что многие самые яркие злодеи в кино имеют шрамы.

Недавно мы сообщали о сериале про основателя “ВКонтакте” и Telegram Павла Дурова. Снять его собираются компания «Нон-Стоп Продакшн» и мультимедийный сервис Okko.