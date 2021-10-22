Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Статья в украинском издании «Обозреватель» о перехвате самолетов ВВС США у границ Крымского полуострова получила множество критических отзывов. Пользователи Сети написали в комментариях, что называть действия России провокацией – это глупость.

Один из читателей написал, что американские самолеты совершали разведывательный полет у самых российских границ, поэтому РФ просто обязана была поднять свои истребители на перехват. Если бы подобная ситуация произошла у берегов США, то автор вряд ли назвал бы вылет истребителей ВВС провокацией Соединенных Штатов.

Некоторые читатели написали, откуда растут ноги у подобных статей:

«Бульканье раздается с Козьего болота, которое сейчас называется Майдан Незалежности. Россия же просто производит обычное сопровождение пролетающих недалеко от границ России иностранных военных самолетов», — отметил один из комментаторов.

Другой заявил, что если бы осуществлялся перехват украинского самолета, тогда возмущения имели бы под собой основания.

«А амерам тут нечего воздух портить», – добавил он.

«Боже мой, до чего дошла журналистика», – удивился еще один комментатор.

Вам может понравиться

19FortyFive: Российская ракета “Буревестник” станет новейшим “оружием Судного дня”

Новейшая российская ракета «Буревестник» вполне может претендовать на титул «оружия судного дня», уверен эксперт американского издания «1945» Себастьен Роблин. Он написал, что хотя информация о характеристиках боезаряда тщательно скрывается Россией,

Военная база США в Сирии подверглась ракетному нападению и атаке беспилотников

Как минимум пять неизвестных беспилотных аппаратов атаковали американскую военную базу в сирийском городе Эт-Танф. Кроме того, объект подвергся ракетному удару, сообщает портал Avia.Pro со ссылкой на местные СМИ. Очевидцы рассказывают,

Эксперт заявил, что конфликт между Россией, США и Китаем может выйти на ядерный уровень

Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Андрей Баклицкий предположил, что конфликт, который может произойти между наиболее технологичными странами, будет ядерным. Его слова передаёт издание «Лента.ру». По словам
  • Анна
  • 21.10.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 октября – небольшой дождь, до 8 °C | город Мытищи: погода, 22 октября – небольшой дождь, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 октября – небольшая облачность, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 октября – облачно с прояснениями, до 4 °C | Королев: погода, 22 октября – облачно с прояснениями, до 17 °C | Подольск: погода, 22 октября – ясно, до 13 °C | Армавир: погода, 22 октября – небольшая облачность, до 19 °C |