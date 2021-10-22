Статья в украинском издании «Обозреватель» о перехвате самолетов ВВС США у границ Крымского полуострова получила множество критических отзывов. Пользователи Сети написали в комментариях, что называть действия России провокацией – это глупость.

Один из читателей написал, что американские самолеты совершали разведывательный полет у самых российских границ, поэтому РФ просто обязана была поднять свои истребители на перехват. Если бы подобная ситуация произошла у берегов США, то автор вряд ли назвал бы вылет истребителей ВВС провокацией Соединенных Штатов.

Некоторые читатели написали, откуда растут ноги у подобных статей:

«Бульканье раздается с Козьего болота, которое сейчас называется Майдан Незалежности. Россия же просто производит обычное сопровождение пролетающих недалеко от границ России иностранных военных самолетов», — отметил один из комментаторов.

Другой заявил, что если бы осуществлялся перехват украинского самолета, тогда возмущения имели бы под собой основания.

«А амерам тут нечего воздух портить», – добавил он.