Россия продолжает оставаться приверженной координирующей в центральной роли Организации объединенных наций в мире и живет в строгом соответствии с ее Уставом, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Он также отметил, что только соблюдение этого документа дает человечеству возможность двигаться вперед, развиваться и избегать кровопролитных войн.

Небензя заявил, что страны, входящие в организацию, должны встать на защиту ее Устава. В настоящий момент некоторые государства предпринимают регулярные попытки внести изменения в этот документ либо вовсе отказаться от него, чтобы привнести в мировой порядок собственные правила. Допускать этого нельзя, так как человечество столкнется с глобальными войнам и другими проблемами всемирного значения.

Напомним, что лавину критики на Совбез ООН недавно обрушил президент Турции Тайип Эрдоган. Он заявил, что «горстка стран», победивших во Второй мировой, не должна принимать решения за все человечество. Постоянных членов Совбеза всего пять, однако «мир больше пяти», добавил турецкий лидер.