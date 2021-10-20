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Военный эксперт Виктор Мураховский рассказал о точности снарядов «Краснополь».

Как сообщается, снаряды «Краснополь» были задействованы во время учений «Запад-2021», где они были испытаны вместе с беспилотниками «Орион», при помощи которых осуществлялось наведение. Во время этих манёвров они подтвердили свою высокую эффективность.

Согласно заявлению эксперта, данные снаряды имеют высокую эффективность из-за лазерной корректировки. Он отметил, что снаряды уже использовались в реальных боях – они были задействованы в Сирии, и доказали, что точно атакуют позиции боевиков.

Указывается, что удары подобными боеприпасами из-за высокой точности ценятся весьма высоко, так как они дают возможность мгновенно уничтожать цель. Это способно полностью поменять ход боя. Кроме того, невозможно осуществить перехват таких снарядов средствами ПВО.

Также отмечается, что стрельба снарядами «Краснополь» является обязательным упражнением для российских артиллеристов.

Недавно гендиректор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков заявил, что беспилотники “Орион” способны работать даже в Арктике и Антарктике. Кроме того, они будут работать даже во влажных джунглях или жарких пустынях.

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