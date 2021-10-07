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Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 могут получить версию гиперзвуковой ракеты «Циркон» воздушного базирования, пишет портал Avia.Pro, ссылаясь на предположения американских военных экспертов.

Авторы поясняют, что летчики натовских истребителей, перехватившие российский бомбардировщик, обратили внимание на наличие специальной направляющей в его нижней части. Предназначенной скорее всего для пуска крупной ракеты.

Аналитики портала считают, что американские военные столкнулись с прототипом модернизированного Ту-22М3, который действительно собираются вооружать гиперзвуковыми боезарядами. Ранее предполагалось, что это будет «Кинжал», однако сейчас появились версии о воздушных «Цирконах».

Авторы публикации отмечают, что официальной информации о таком оружии нет, однако высокопоставленные чиновники неоднократно заявляли, что «Циркон» получит несколько версий. Кроме того, вполне логично было бы использовать эти ракеты на бомбардировщиках. Морская их модификация все же имеет сравнительно небольшую дальность поражения целей, а вот воздушная сможет наносить удары по вражеским кораблям в любом регионе планеты.

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