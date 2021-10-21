Американский блогер Billmon, ведущий блог «Moon of Alabama», заявил о том, что НАТО «переходит в психологическую атаку». Его слова передает издание «Свободная пресса».

Как отмечает блогер, ещё два года назад президент Франции Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО после того, как были выведены войска из Сирии. Также Макрон заявлял, что членам Альянса надеяться на поддержку США не следует. Состояние НАТО вскоре после этого стало становиться только хуже.

Решение США вывести свои войска из Афганистана было поначалу неизвестно остальным странам Альянса, при том, что войска НАТО занимались в регионе выполнением официальной миссии. По мнению блогера, это доказывает, что США не имеют доверия к странам, входящим в НАТО.

Затем был создан альянс AUKUS между США, Великобританией и Австралией, при этом контракт между Францией и Австралией был расторгнут. Кроме того, одной из основных задач НАТО является удержание США в ЕС, а также сдерживание «агрессии» со стороны России, но и этому сейчас уделяется меньше внимания. Сейчас США пытаются противостоять Китаю.

Альянс попытался обратить на себя внимание тем, что выслал российских дипломатов, не имея на это особых причин, но в результате этого Россия просто прекратила дипломатические отношения. В итоге, как считает блогер, можно заявить, что НАТО мертва и пережила своё предназначение.

Ранее мы сообщали, что министры обороны НАТО поднимут вопрос о стратегии защиты от России. Необходимость в этом возникла из-за того, что Россия, как было заявлено, перебросила свои войска ближе к Украине и странам НАТО.