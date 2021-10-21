читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американский блогер Billmon, ведущий блог «Moon of Alabama», заявил о том, что НАТО «переходит в психологическую атаку». Его слова передает издание «Свободная пресса».

Как отмечает блогер, ещё два года назад президент Франции Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО после того, как были выведены войска из Сирии. Также Макрон заявлял, что членам Альянса надеяться на поддержку США не следует. Состояние НАТО вскоре после этого стало становиться только хуже.

Решение США вывести свои войска из Афганистана было поначалу неизвестно остальным странам Альянса, при том, что войска НАТО занимались в регионе выполнением официальной миссии. По мнению блогера, это доказывает, что США не имеют доверия к странам, входящим в НАТО.

Затем был создан альянс AUKUS между США, Великобританией и Австралией, при этом контракт между Францией и Австралией был расторгнут. Кроме того, одной из основных задач НАТО является удержание США в ЕС, а также сдерживание «агрессии» со стороны России, но и этому сейчас уделяется меньше внимания. Сейчас США пытаются противостоять Китаю.

Альянс попытался обратить на себя внимание тем, что выслал российских дипломатов, не имея на это особых причин, но в результате этого Россия просто прекратила дипломатические отношения. В итоге, как считает блогер, можно заявить, что НАТО мертва и пережила своё предназначение.

Ранее мы сообщали, что министры обороны НАТО поднимут вопрос о стратегии защиты от России. Необходимость в этом возникла из-за того, что Россия, как было заявлено, перебросила свои войска ближе к Украине и странам НАТО.

Вам может понравиться

Комплексы РЭБ снова нанесли удар по американскому самолету-разведчику над Керченским проливом

Неподалеку от Керченского пролива американский разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint снова попал под российский РЭБ-удар, пишет портал Avia.Pro со ссылкой на мониторинговые ресурсы. Авторы приводят изображения, на которых видно,

Reuters: Министры обороны НАТО обсудят новую стратегию глобальной защиты от России

Североатлантический альянс разработал новый план глобальной защиты от «нападения России». 21 октября министры обороны стран НАТО намерены обсудить и согласовать этот документ. План предусматривает защиту от кибернетических атак на спутниковые

На Аляске пройдут испытания ядерного микрореактора, созданного по указу Трампа

Соединенные Штаты готовятся к тестированию ядерного микрореактора, который Пентагон планирует использовать для обеспечения энергией своих военных объектов в разных странах мира. Местом для испытаний выбрана авиабаза Эйлсон, что на Аляске.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 октября – облачно с прояснениями, до 13 °C | город Мытищи: погода, 21 октября – небольшой дождь, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 октября – ясно, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 октября – небольшой снег, до 2 °C | Королев: погода, 21 октября – пасмурно, до 12 °C | Подольск: погода, 21 октября – небольшой дождь, до 11 °C | Армавир: погода, 21 октября – переменная облачность, до 14 °C |