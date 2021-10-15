Соединенные Штаты начинают менять тактику и переходят от гибридных войн к когнитивным в соответствии с новейшей концепцией Cognitive Warfare. Последняя разработана военно-научными объединениями, сотрудничающими с НАТО.

Высокопоставленные военные Североатлантического альянса сообщают, что для такой войный уже не потребуются артиллерийские установки и ракеты, самолеты и корабли. Воздействие на противника будет осуществляться на уровне его сознания и подсознания, что в конечном итоге и обеспечит победу США без использования оружия.

По мнению политологов, новая концепция способна нанести серьезный вред. Она будет воздействовать не только на военнослужащих, но и на гражданское общество, что вполне укладывается в мечты Соединенных Штатов о господстве над миром. Однако когнитивная война сделает человечество совсем другим, что вряд ли можно назвать хорошим изобретением.