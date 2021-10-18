Система «Периметр», которую на Западе прозвали «мертвой рукой», очень пугает НАТО. Все дело в том, что он предназначен для нанесения удара возмездия – запуска ядерных ракет в ситуации, когда все другие средства управления выведены из строя.

В Североатлантическом альянсе «Периметр» называют дестабилизирующим типом ядерного оружия, упоминают даже термин «новые разрушительные технологии, хотя «мертвую руку» разработали еще при СССР.

Цель распространения данной информации весьма проста. Таким образом Альянс давит на общественность, чтобы поднять ее на борьбу с российским «Периметром». НАТО надеется, что под международным давлением Россия уничтожит комплекс. Однако эксперт Владимир Козин, представляющий Академию военных наук РФ, уверен, что Москва этого никогда не сделает. Так как она не станет лишать себя мощного оружия сдерживания США из-за прихотей Вашингтона.