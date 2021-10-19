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В американском информагентстве The National Interest ряд экспертов отметили, что Соединенные Штаты должны признаться в том, что потерпели поражение в Сирии и вывести все свои силы из арабской республики.

На данный момент времени в этом ближневосточном государстве находятся более девятисот американских солдат, на содержание и оснащение которых уходят миллиарды долларов. При этом американские власти не хотят видеть, что они полностью провалились в попытке создания Курдистана в Сирии, так как им мешают это сделать Иран, Турция и РФ.

Специалисты считают, что тактика Вашингтона, основанная на решении любых вопросов силой, уже не работает, так как приводит лишь к нарушению баланса сил в регионе. По этой причине они уверены, что США остается лишь покинуть Сирию, иначе их действия приведут к еще большему хаосу и разрушениям.

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