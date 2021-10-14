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Нагнетая обстановку вокруг России, США в буквальном смысле слова заставляют ее модернизировать ядерное оружие и разрабатывать новейшие виды других вооружений. Это получается у Москвы совсем неплохо, поэтому бесконечные провокации у ее границ могут привести к неприятным последствиям для Вашингтона.

Профессор Лайл Годстайн, известный своими исследованиями в военной сфере, в своей публикации в издании The National Interest призвал США ослабить давление на РФ. По его мнению, у России вызывает комплекс неполноценности отсутствие паритета с Соединенными Штатами и поэтому она не только догоняет их, но и обходит сразу в нескольких аспектах оборонной сферы.

По словам профессора, эксперты, политики, журналисты, которые выделяются антироссийскими взглядами, оценивают ее силу суммами, которые она тратит на оборону. По этому параметру Москва проигрывает Вашингтону, однако ей удается создавать уникальные виды вооружений. Они представляют собой настоящую угрозу для Соединенных Штатов.

По словам Голдстайна, некоторые американские политики считают успехом провокации против РФ, однако на самом деле поддержание постоянного напряжения на границе с Россией не входит в национальные интересы США.

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