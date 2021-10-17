В современной войне необходимы все более мощные лазеры для перехвата приближающихся воздушных угроз, массированных и летящих на высоких скоростях. Об этом пишет известный американский военный эксперт Крис Осборн в National Interest. Перевод публикации представлен изданием discover24.ru.

Совсем скоро появятся возможности стрелять лазерами с истребителей во время воздушного боя, поражать гиперзвуковые ракеты противника в космосе и сжигать вражеские дроны из боевых бронированных машин. Лазеры и другие лазерные технологии, такие как дальномеры и корректировщики, уже используются во многих приложениях и даже развернуты на кораблях ВМФ. В то же время Пентагон и все виды вооруженных сил стремительно развивают новое, более мощное и мобильное лазерное оружие.

Многое из этого включает в себя так называемое «лазерное масштабирование» и изменение размера, веса и мощности лазеров, чтобы их можно было использовать на истребителях и наземных транспортных средствах. Они могут быть даже использованы для уничтожения межконтинентальных баллистических ракет противника в космосе или крылатых ракет с быстрым маневрированием.

Армия США прибегла к услугам нескольких подрядчиков оборонной промышленности для создания высокоэнергетического лазера (HEL). В частности, General Atomics-Electromagnetic Systems (GA-EMS) разрабатывает HEL, способный стрелять где угодно, от 100-киловаттной до 300-киловаттной мощности, со встроенным программным обеспечением для управления температурой, направлением луча и точным отслеживанием. Прототип HEL-лазера GA-EMS – это уменьшенная версия седьмого поколения данной конструкции, которую компания уже продемонстрировала.

Недавние архитектурные усовершенствования позволили однолучевым лазерам с распределенным усилением достичь сравнимого качества луча, с волоконными лазерами, благодаря простой конструкции, не требующей комбинирования лучей. Например, GA-EMS HEL может быть установлен на большом тактическом грузовике для защиты от угрозы крылатых ракет передовой базы или наступающих конвоев или войск, крупных механизированных сил, установок или транспортировки боеприпасов и припасов.

В настоящее время 50-киловаттные лазеры стреляют из тактических машин и даже из бронетранспортеров, таких как Strykers. Но большая часть ключевой работы по масштабированию, на которой сфокусировалась GA-EMS, сосредоточена на использовании лазерной энергии, необходимой для достижения 300-киловаттной мощности, потребной для защиты от крылатых ракет и перехвата, сжигания и уничтожения крупных маневрирующих целей.

Одно из разрабатываемых приложений – это интеграция большого мощного лазера в армейский тяжелый тактический грузовик с расширенной мобильностью, или HEMTT. Успех этого начинания повысит мобильность наземной тактической защиты. Это позволит им транспортировать, хранить и использовать большое количество экспортируемой энергии, достаточной для поддержки лазера мощностью 300 киловатт или больше.