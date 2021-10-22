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Американские бомбардировщики, которые пытались «подразнить» российские системы противовоздушной обороны над Черным морем, лишь опозорились сами и попали под шквал насмешек, пишет китайское издание Sohu. Авторы публикации отметили, что «большие самолеты» ВВС США опозорились, так как предпочли быстрее ретироваться из-за истребителей Су-30.

Кроме того, пилоты B-1B Lancer, решившие посмеяться над «бесполезными средствами» ПВО России вдруг обнаружили, что находятся на прицеле этих самых комплексов, развернутых на Крымском полуострове. В сочетании с маневренными и быстрыми истребителями это испугало летчиков, которые перешли на сверхзвуковую скорость и исчезли за горизонтом.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», отмечают, что целью Вашингтона было продемонстрировать, что у границ РФ можно безнаказанно летать даже на неповоротливых бомбардировщиках. Однако эта провокация, как и большинство предыдущих, с треском провалилась.

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